Любовь Успенская раскрыла, почему до сих пор не простила Люсю Чеботину

«Это моё право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила. И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю» — подчеркнула звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.
Так она ответила на слова коллеги по сцене о безуспешных попытках восстановить общение после публичной ссоры. Чеботина рассказывала, что ещё около года назад поддерживала близкие отношения с Успенской.
Напомним, ранее Успенская раскритиковала Чеботину, заявив, что та её раздражает. При этом мама Чеботиной вступилась за свою дочь и публично осадила Успенскую. Позже исполнительница шансона назвала неблагодарным человеком и болтухой молодую певицу.
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