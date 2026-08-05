Первая опора строящейся канатной дороги через Оку установлена на Заречном бульваре

На Заречном бульваре в Нижнем Новгороде установили первую опорную конструкцию будущей канатной дороги — рядом с планируемой станцией «Заречная». Об этом рассказали в АО «Урбантех Канатные дороги».
Опора трубчатого типа достигает 18 метров в высоту. В нижней части ее диаметр составляет 1,8 метра, в верхней — 1 метр. Конструкция спроектирована так, чтобы гармонично вписаться в городской пейзаж.
Монтаж опор — важный этап стройки. Ему предшествовали подготовительные работы: специалисты вынесли инженерные коммуникации, обустроили свайные фундаменты и провели укрупнительную сборку металлических элементов. Непосредственно установку выполнили с привлечением тяжелой техники.
Сейчас свайные работы завершены на 90% на всех участках трассы. Одновременно продолжается сборка следующих опор. Всего на маршруте появится 15 опор из высокопрочной стали — на их вершинах разместят роликовые балансиры для несуще‑тягового каната с кабинами.
Трасса свяжет заречную и нагорную части города: путь проложат от Заречного бульвара до парка «Швейцария». На линии откроют три станции — «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». Канатная дорога должна стать удобным, быстрым и экологичным видом транспорта.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, сейчас вблизи будущей трассы живут около 100 тысяч нижегородцев. А к 2033 году в зоне доступности дороги планируют ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому создание внеуличного транспорта здесь — продуманный шаг для обслуживания как нынешних, так и будущих жителей района.
Открыть канатную дорогу рассчитывают в 2027 году.