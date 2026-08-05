Первая опора строящейся канатной дороги через Оку установлена на Заречном бульваре

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, сейчас вблизи будущей трассы живут около 100 тысяч нижегородцев. А к 2033 году в зоне доступности дороги планируют ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому создание внеуличного транспорта здесь — продуманный шаг для обслуживания как нынешних, так и будущих жителей района.