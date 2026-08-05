«112»: Туристы залезли на головы идолов на Камчатке

Ранее бразильские пограничные службы начали массово отказывать во въезде беременным гражданкам России. Они считают, что цель их поездки — не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Интерес к Бразилии как к месту для рождения детей существенно вырос после того, как аналогичные возможности для иностранцев были ограничены в Аргентине. Многие будущие матери прибегают к услугам специальных агентств, организующих сопровождение родов.