«112»: Туристы залезли на головы идолов на Камчатке

Туристы решили устроить необычную фотосессию на Вилючинском перевале на Камчатке, забравшись на головы деревянных идолов-гамулов. Поступок отдыхающих вызвал недовольство у местных жителей. Об этом в среду, 5 августа, сообщает Telegram-канал «112».
Молодые люди забрались на фигуры, установленные в честь коренных народов Камчатки, ради снимков. После публикации фотографий туристов раскритиковали в соцсетях.
Деревянные гамулы появились на Вилючинском перевале в 2015 году в рамках благоустройства популярного туристического маршрута, передает Telegram-канал.
Ранее бразильские пограничные службы начали массово отказывать во въезде беременным гражданкам России. Они считают, что цель их поездки — не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Интерес к Бразилии как к месту для рождения детей существенно вырос после того, как аналогичные возможности для иностранцев были ограничены в Аргентине. Многие будущие матери прибегают к услугам специальных агентств, организующих сопровождение родов.