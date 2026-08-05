Россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы с 1 октября

В ЦБ также уточнили, что такое пополнение не считается переводом между счетами. Поэтому на него не распространяются ни бесплатный лимит в 30 миллионов рублей для переводов между своими счетами, ни лимит в 100 тысяч рублей для бесплатных переводов другим людям, передает РИА Новости.