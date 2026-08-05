Россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы с 1 октября

С октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Однако решение о подключении к сервису каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно, сообщили в пресс-службе Банка России.
Как пояснил регулятор, с 1 октября 2026 года банки смогут предоставить клиентам возможность пополнять собственные счета в других банках через чужие банкоматы (cash-in). Сервис будет работать на базе Системы быстрых платежей.
Пополнить таким способом можно будет только собственный счет — переводить наличные на счета других людей не получится. Лимиты составят до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц.
В ЦБ также уточнили, что такое пополнение не считается переводом между счетами. Поэтому на него не распространяются ни бесплатный лимит в 30 миллионов рублей для переводов между своими счетами, ни лимит в 100 тысяч рублей для бесплатных переводов другим людям, передает РИА Новости.
В конце июля Центробанк утвердил новые условия бесплатных переводов через СБП. Согласно решению регулятора, физические лица смогут переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц. При превышении этого лимита банк вправе взимать комиссию, однако ее размер не может превышать 0,5 процента от суммы перевода и 1,5 тысячи рублей.