В Калининграде нашли подрядчика для третьего этапа санитарной вырубки деревьев

В Калининграде нашли подрядчика для продолжения санитарной вырубки деревьев. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подала одна компания. Контракт заключили с ООО «Декоративные культуры». Организация проведёт работы за 12 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит провести третий этап по санитарной рубке деревьев, в том числе с корчёвкой пней на территории города. Валку растений будут выполнять по заданию «Калининградской службы заказчика». Контракт действует до 29 декабря 2026 года.
ООО «Декоративные культуры» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором и учредителем компании является Наталья Белик.
В 2025-м на озеленение Калининграда выделили около 240 миллионов рублей. Средства направляли на посадку и содержание деревьев, кустарников и цветников. На улицах города высадили растения в рамках акций «80 лет со дня Великой Победы» и «Сквер выпускников». Кроме того, предусмотрено компенсационное озеленение на территориях общего пользования.