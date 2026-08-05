Рейды по мигрантам прошли в Комсомольске-на-Амуре

Полицейские проверили 42 адреса в Комсомольске, где живут и работают иностранцы: квартиры, общежития, хостелы, стройки и магазины. В одном из зданий нашли иностранца, который работал без разрешения. На него составили протокол, сейчас ищут работодателя. Еще одно нарушение — у женщины из Кыргызстана с трехлетним ребенком. Она находилась в России с нарушением правил. На нее тоже составили протокол. Всего проверили 295 человек. Выявили 10 нарушений, 12 иностранцам запретили въезд в страну. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/08/18813809723964.mp4