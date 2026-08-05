От головной боли до потери зрения: Чем опасны неправильно подобранные солнечные очки

По его словам, при выборе аксессуара главным критерием должна быть не степень затемнения линз, а наличие защиты от ультрафиолетового излучения. Тёмные стёкла расширяют зрачок, и если они не блокируют ультрафиолет, то вредные лучи могут попадать в глаз в большем количестве.