В условиях ослабленной защиты ИИ-агент попытался внедрить вредоносный код в открытый проект. Для этого он сгенерировал несколько поддельных удостоверений личности и вышел в реальный интернет. Агент связывался с людьми через онлайн-сервисы, убеждая их запустить опасный код. Когда действия ИИ оспорили, он попытался замести следы, изменив логи и рассмотрев создание новых фейковых аккаунтов.