97-летняя бабушка побила рекорд Гиннесса по хождению по крылу летящего самолета

В Великобритании 97-летняя Бетти Бромейдж побила собственный рекорд Гиннесса, став самой пожилой женщиной, вышедшей на крыло летящего самолета. За последние десять лет она совершила уже шесть таких полетов. Об этом пишет Daily Mail.
Жительница Челтнема вернулась к экстремальному увлечению после инсульта, перенесенного в августе прошлого года. По словам пенсионерки, болезнь повлияла на ее речь, однако она не захотела отказываться от нового испытания.
«Иначе мне просто стало бы скучно жить. Я не могу водить машину, плохо вижу и иногда расстраиваюсь. Поэтому хочу делать то, что мне еще по силам», — рассказала Бромейдж.
Рекордсменка после вручения сертификата Книги Гиннесса. Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images).
Самым сложным для британки оказалось подняться на крыло из-за невысокого роста. Сам полет она назвала менее страшным, чем аттракционы. К своему столетию рекордсменка планирует придумать еще одно особенное испытание.
Полет Бромейдж посвятила сбору средств для больницы Челтнема, где ее лечили после инсульта. Пожертвования направят на покупку оборудования для пациентов и сотрудников медучреждения.
Тем временем в Италии запустили крупнейший в мире бумажный самолет. Его длина составила 20 метров, а на изготовление ушло около 30 килограммов бумаги. Достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса.