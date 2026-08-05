Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС «Газпрома» защиту курских заправок

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС компании «Газпром» ситуацию на топливном рынке региона. В частности, речь зашла об обеспечении защиты заправочных станций, создании стратегических запасов для экстренных ситуаций и расширении сети АЗС компании. Об этом господин Хинштейн рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
«Руководство сети АЗС “Газпром” заверило, что приграничные регионы для них — территория особого внимания, и компания будет делать все, чтобы наши люди были обеспечены топливом», — написал губернатор Курской области.
По информации господина Хинштейна, всего на территории региона есть 19 заправок «Газпром сеть АЗС». Пять из них — автоматические. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба их работа остановлена.
«В мае по объективным причинам были перебои с поставками бензина. Однако после наших обращений с середины июля холдинг нашел выход и нарастил объемы», — уточнил глава региона.
Также Александр Хинштейн подчеркнул, что сейчас все заправки сети «Газпром» обеспечены как дизельным топливом, так и бензином марок АИ-95 и АИ-92.
«Ъ-Черноземье» сообщал, что в конце июля губернатор Курской области также обсудил вопросы дополнительной защиты автозаправочных станций от атак ВСУ с руководством компании «Лукойл».