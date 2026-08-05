Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС «Газпрома» защиту курских заправок

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС компании «Газпром» ситуацию на топливном рынке региона. В частности, речь зашла об обеспечении защиты заправочных станций, создании стратегических запасов для экстренных ситуаций и расширении сети АЗС компании. Об этом господин Хинштейн рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».