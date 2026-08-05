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Нижегородские врачи выявили пациента с зеркальным расположением органов

Сердце, печень и селезенка мужчины расположены в зеркальном отражении.

Источник: Живем в Нижнем

Пациента с «зеркальными» сердцем, печенью и селезенкой обнаружили нижегородские врачи. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Полную транспозицию внутренних органов удалось выявить перед операцией на плановом УЗИ. «Зеркальность» встречается примерно у одного из 10 тысяч человек. Обычно такое расположение органов не влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Ранее мы писали, что 5300 нижегородцев впервые узнали о своих болезнях в «Поездах здоровья». Всего медики приняли 26 000 пациентов.