Будем с хлебом! Волгоградские аграрии собрали уже 4 млн тонн зерна

Август волгоградские аграрии встретили весомым достижением — на полях области уже собрано 4 млн тонн зерна. Это точно не предел — пока ещё не обмолочено порядка 30% уборочной площади, так что окончательные итоги впереди.
Это хорошая новость для всего региона в целом и каждого его жителя, так как сельское хозяйство остаётся одной из основ экономики региона и надёжным источником поступления налогов.
Радости и тревоги.
И урожайность в этом году неплохая: в северо-западных районах (Киквидзенском, Еланском, Новониколаевском и Новоаннинском) она превышает 40 ц/га — этот показатель выше среднеобластного почти на 10 ц/га.
А лидируют пока, как сообщил облкомсельхоз, хлеборобы южных районов: Октябрьского (280 тыс. тонн), Чернышковского (260 тыс. тонн) и Клетского (238 тыс. тонн).
Высокое в этом году и качество зерна.
Между тем настроение у руководителей хозяйств не радужное.
«У нас в хозяйстве посевы по нуту дали 32−34 ц/га, а по парам — от 45 до 54 ц/га, — говорит руководитель ООО “Имени Куйбышева” Серафимовичского района Виктор Иванович Леонтьев. — Но цены сейчас предлагают от 9 до 10,5 тыс. руб. за тонну. По сравнению с прошлым годом, когда цены доходили до 15 тыс. руб., разница существенная».
Сельхозпредприятию АО «Колхоз имени Ленина», которым руководит Сергей Георгиевич Яменсков в Нехаевском районе, ещё сложнее: на полях случилась засуха, и урожайность составила только 36 ц/га.
«Зато качество зерна у нас высокое, и часть его уже продали по 10,5−11 тыс. руб. за тонну, — говорит руководитель. — Мера была вынужденная, понадобились деньги, иначе бы подождали более высоких цен».
Зато хозяйство почти не коснулась ситуация с ГСМ: топливом запаслись ещё в конце 2025 г. и от скачков цен не зависели.
В хозяйстве Еланского района «Паритет-Агро» уборка ещё идёт. Помимо озимой, здесь выращивают яровую пшеницу, лён, чечевицу. Урожайность составляет свыше 50 ц/га. Один из руководителей хозяйства Александр Бойко — опытный аграрий. По его расчётам, цена в 9 ₽ за кг пшеницы — это предел, когда доходы равняются с себестоимостью продукции. «Получается работа ради работы, что вложил, то и получил», — отмечает руководитель.
Надежды хозяйства — на высокий урожай и на маржинальность незерновой группы.
На традиционно высокую доходность подсолнечника рассчитывают во всех хозяйствах, где растёт семечка. Правда, волнует вопрос, где её хранить — склады под завязку забиты зерном.
При этом тревожные новости приходят относительно рынка подсолнечного масла — из-за атак ВСУ на Азово-Черноморскую портовую инфраструктуру объём отгрузок растительных масел временно упал. Так что вопрос с ценой на семечку тоже пока открыт.
Надежда всё равно есть.
Тем не менее духом в хозяйствах Волгоградской области не падают. Надо жить, выполнять свои обязательства, готовиться к осеннему севу, объясняют руководители.
«Это не первый сложный период, который мы переживаем, — отмечает глава КФХ из Новониколаевского района Андрей Андреевич Губин. — Обстоятельства объективные, их нужно просто переждать, не теряя надежды на лучшее».
А надежда есть. Так, по мнению экспертов, во втором полугодии 2026 г. цены на зерно повысятся.
«Причин несколько: по прогнозам, урожай-2026 будет меньше, чем прошлогодний, и рынок из состояния излишка перейдёт в состояние, близкое к равновесию, — объясняет аналитик сферы АПК Иван Краснов. — Кроме того, к концу сезона другие страны-экспортёры зерна исчерпают свои запасы. Нельзя сбрасывать со счетов и погодные аномалии, которые наблюдаются сейчас в ряде стран мира. Так, по прогнозам аналитической компании AgResource, цены на российскую пшеницу могут вырасти до 270−280 $ за тонну (сейчас 238−242 $ за тонну). При этом рост цен не будет стремительным или рекордным — большинство прогнозов сходятся на умеренной позитивной динамике со значительными колебаниями».
А как дела у соседей?
В Ростовской области собрали уже почти 4 млн тонн зерна, обмолочено порядка 90% площадей.
Кубанские аграрии уборку почти завершили, у них в закромах уже почти 9 млн тонн. При этом ростовчане продемонстрировали рекордную урожайность: в трёх хозяйствах она была близка или выше 80 ц/га, в одном из хозяйств — 90 ц/га. На Кубани средняя урожайность составила 56−60 ц/га.
В Крыму, несмотря на засуху, собрали 1,175 млн тонн зерна, что с лихвой покрывает внутренние потребности республики.