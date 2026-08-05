Будем с хлебом! Волгоградские аграрии собрали уже 4 млн тонн зерна

«Причин несколько: по прогнозам, урожай-2026 будет меньше, чем прошлогодний, и рынок из состояния излишка перейдёт в состояние, близкое к равновесию, — объясняет аналитик сферы АПК Иван Краснов. — Кроме того, к концу сезона другие страны-экспортёры зерна исчерпают свои запасы. Нельзя сбрасывать со счетов и погодные аномалии, которые наблюдаются сейчас в ряде стран мира. Так, по прогнозам аналитической компании AgResource, цены на российскую пшеницу могут вырасти до 270−280 $ за тонну (сейчас 238−242 $ за тонну). При этом рост цен не будет стремительным или рекордным — большинство прогнозов сходятся на умеренной позитивной динамике со значительными колебаниями».