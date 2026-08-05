Соцфонд назвал минимальные и максимальные размеры выплат по больничному в 2026 году

В зависимости от количества дней в периоде нетрудоспособности меняется и минимальная дневная ставка. Если в месяце 31 день, работнику начислят 873,97 рубля за каждые сутки. При 30 днях эта величина составит 903,10 рубля. В феврале, где 28 дней, выплата достигнет 967,61 рубля за день.