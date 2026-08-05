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США продолжают переговоры о передаче Киеву лицензии на Patriot

Власти США не свернули переговоры о передаче Украине лицензии на выпуск ракет-перехватчиков Patriot. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на четыре осведомленных источника, знакомых с ходом дискуссий.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сейчас рассматривается сценарий, при котором Украина получит разрешение самостоятельно изготавливать компоненты для этих ракет. Финальную сборку при этом планируется проводить на мощностях в других европейских странах, в том числе в Германии.

«Никакого приказа о прекращении переговоров не поступало», — подчеркнул один из собеседников агентства.

В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензию на производство Patriot.

Однако к концу прошлого месяца американский лидер изменил позицию. Трамп указал, что передача столь чувствительных технологий требует осторожности. Он также выразил опасение, что переданное вооружение в будущем может быть использовано против самих Соединенных Штатов. «Вы посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы охраняем это», — пояснил Трамп.

Неожиданная трансформация позиции Трампа застал врасплох многих наблюдателей и лично украинского лидера Владимира Зеленского, передает Reuters. Впрочем, вице-президент Джей Ди Вэнс поспешил успокоить Киев, заявив, что все ранее достигнутые договоренности между странами останутся в силе.

Однако даже в случае немедленного подписания лицензионного соглашения о выпуске Patriot, ждать первые ракеты Украине придется долго. Эксперты предупреждают, что запуск новых линий по производству компонентов для ракет — это технологический вызов. Обычно от момента покупки лицензии до реального выпуска продукции проходит от трех до семи лет.

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