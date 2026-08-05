США продолжают переговоры о передаче Киеву лицензии на Patriot

Сейчас рассматривается сценарий, при котором Украина получит разрешение самостоятельно изготавливать компоненты для этих ракет. Финальную сборку при этом планируется проводить на мощностях в других европейских странах, в том числе в Германии.
«Никакого приказа о прекращении переговоров не поступало», — подчеркнул один из собеседников агентства.
В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензию на производство Patriot.
Однако к концу прошлого месяца американский лидер изменил позицию. Трамп указал, что передача столь чувствительных технологий требует осторожности. Он также выразил опасение, что переданное вооружение в будущем может быть использовано против самих Соединенных Штатов. «Вы посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы охраняем это», — пояснил Трамп.
Неожиданная трансформация позиции Трампа застал врасплох многих наблюдателей и лично украинского лидера Владимира Зеленского, передает Reuters. Впрочем, вице-президент Джей Ди Вэнс поспешил успокоить Киев, заявив, что все ранее достигнутые договоренности между странами останутся в силе.
Однако даже в случае немедленного подписания лицензионного соглашения о выпуске Patriot, ждать первые ракеты Украине придется долго. Эксперты предупреждают, что запуск новых линий по производству компонентов для ракет — это технологический вызов. Обычно от момента покупки лицензии до реального выпуска продукции проходит от трех до семи лет.