США продолжают переговоры о передаче Киеву лицензии на Patriot

Однако к концу прошлого месяца американский лидер изменил позицию. Трамп указал, что передача столь чувствительных технологий требует осторожности. Он также выразил опасение, что переданное вооружение в будущем может быть использовано против самих Соединенных Штатов. «Вы посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы охраняем это», — пояснил Трамп.