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В Нижнеудинске женщину осудили за пьяную езду и конфисковали машину

Нарушительница повторно села за руль нетрезвой и получила 300 часов работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая повторно управляла автомобилем в состоянии опьянения.

— В мае 2026 года около 22 часов инспекторы ГИБДД остановили Toyota Ipsum в переулке Болотный для проверки документов. У водителя заметили явные признаки опьянения — женщина не отрицала, что незадолго до поездки выпивала дома, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Медицинское освидетельствование показало наличие 1,361 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это значительно превышает допустимую норму.

Ранее, в 2020 году, нарушительница уже привлекалась за нетрезвую езду, однако водительское удостоверение не сдала, поэтому срок лишения прав до сих пор не начал исчисляться.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года.

Автомобиль Toyota Ipsum конфискован в доход государства. В полиции напомнили, что повторное управление в нетрезвом виде является уголовным преступлением и влечёт серьёзные последствия, вплоть до конфискации транспортного средства.

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