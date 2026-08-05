В Нижнеудинске женщину осудили за пьяную езду и конфисковали машину

В Нижнеудинске суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая повторно управляла автомобилем в состоянии опьянения.
Медицинское освидетельствование показало наличие 1,361 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это значительно превышает допустимую норму.
Ранее, в 2020 году, нарушительница уже привлекалась за нетрезвую езду, однако водительское удостоверение не сдала, поэтому срок лишения прав до сих пор не начал исчисляться.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года.
Автомобиль Toyota Ipsum конфискован в доход государства. В полиции напомнили, что повторное управление в нетрезвом виде является уголовным преступлением и влечёт серьёзные последствия, вплоть до конфискации транспортного средства.