Русло реки Медведица в Волгоградской области очищают от ила и песка

— На участке в районе Жирновска с помощью плавучего земснаряда извлечено более 6,5 тыс. куб.м. донных отложений. Готовится к запуску второй земснаряд. Всего в рамках проекта на территории Руднянского и Жирновского районов со дня реки будет поднято более 260 тыс. куб.м. ила и песка, — сообщили в облкомприроды.