Солисты Большого театра выступят на открытии РКФ-2026 в Хабаровске

Солисты Большого театра России и артист из КНР выступят 4 сентября на открытии II Российско-Китайского форума в Хабаровске. В культурную и спортивную программы масштабного международного события также вошли уникальные выставки, яркие спектакли и парусная регата «Фуюань — Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметили организаторы форума, главная цель каждой площадки — показать уникальные стороны быта и традиций обеих стран, поиск точек их соприкосновения. Культурная программа объединит концертные, театральные и музейные площадки города.
Помимо выступления артистов Китая и Большого театра России, в день открытия РКФ-2026 запланирован и концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра. Одними из ключевых событий развлекательной программы станут показы балета «Метель» 5 сентября, оперетты «Сильва» Хабаровского краевого академического музыкального театра 6 сентября. В завершающий день форума собственное выступление представят актеры любительского театра особенных людей «КЛЮЧ».
На протяжении всего мероприятия в Гродековском музее продолжит работу выставка «Посольские дары», экспонаты для которой предоставят несколько учреждений культуры Московского Кремля и ДВХМ.
— Культурный диалог России и Китая имеет глубокие исторические корни. Гордимся, что Хабаровский край вновь станет площадкой для взаимодействия и культурного обмена между странами, а общие ценности и взаимный интерес к искусству, спорту и традициям превращаются в надежную опору для всего комплекса двусторонних отношений. Наша общая задача — не просто сохранить этот уникальный опыт, но и приумножить его для будущих поколений, — подчеркнул вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
Спортивную программу форума откроет легкоатлетический марафон «Поколение победителей», посвященный 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
В рамках международного события пройдет и фестиваль баскетбола, главным призом которого станет Кубок губернатора Хабаровского края. Также организаторы запланировали проведение парусной регаты «Фуюань — Хабаровск», участники которой преодолеют около 70 километров по Амуру.
Особое место на форуме займет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая». С 4 по 6 сентября на городской набережной развернутся площадки, на которых 12 шеф-поваров из России и Китая приготовят традиционные и современные интерпретации национальных блюд и напитков для гостей и участников мероприятия.
Напомним, что II Российско-Китайский форум пройдет с 4 по 6 сентября в Хабаровске. Программой масштабного события предусмотрены более 40 площадок, в числе которых деловые встречи, а также спортивные и культурные мероприятия. Участниками РКФ-2026 станут более 3 тысяч представителей бизнеса, власти и креативных индустрий России и КНР.