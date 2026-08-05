Солисты Большого театра выступят на открытии РКФ-2026 в Хабаровске

— Культурный диалог России и Китая имеет глубокие исторические корни. Гордимся, что Хабаровский край вновь станет площадкой для взаимодействия и культурного обмена между странами, а общие ценности и взаимный интерес к искусству, спорту и традициям превращаются в надежную опору для всего комплекса двусторонних отношений. Наша общая задача — не просто сохранить этот уникальный опыт, но и приумножить его для будущих поколений, — подчеркнул вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.