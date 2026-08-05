В Омской области женщину оштрафовали на 100 тысяч за 30 собак на участке

В Называевске Омской области судебные приставы заставили местную жительницу освободить участок от более чем 30 собак. Как сообщили в ГУФССП России по Омской области, соседи обратились в суд с требованием запретить содержание на земельном участке более двух животных — они жаловались на круглосуточный шум, антисанитарию и угрозу загрязнения грунтовых вод. Среди соседей были семьи с детьми и пожилые люди.