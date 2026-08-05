В Омской области женщину оштрафовали на 100 тысяч за 30 собак на участке

В Называевске Омской области судебные приставы заставили местную жительницу освободить участок от более чем 30 собак. Как сообщили в ГУФССП России по Омской области, соседи обратились в суд с требованием запретить содержание на земельном участке более двух животных — они жаловались на круглосуточный шум, антисанитарию и угрозу загрязнения грунтовых вод. Среди соседей были семьи с детьми и пожилые люди.
Суд удовлетворил иск, но женщина долгое время игнорировала решение. Приставы выписали исполнительский сбор и трижды привлекали её к административной ответственности. После очередного протокола суд назначил штраф в 100 тысяч рублей. Только тогда нарушительница оплатила все штрафы, покинула город и перевезла животных в отдалённую местность, где их содержание перестало нарушать права соседей.
Как отметили в ведомстве, работа по таким делам требует индивидуального подхода, но даже крупные штрафы не всегда мотивируют должников. В итоге закон восторжествовал — собаки не остались на улице, а соседи обрели тишину.
Ранее мы рассказывали, что омичка расселила более 50 собак после требований суда. В Называевске история с 30 животными завершилась аналогично — штрафы и переезд.