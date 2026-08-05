В Хабаровске будущие экспортёры попробуют себя в роли переговорщиков

В турнире примут участие восемь команд по четыре человека. Половина студентов выступит в роли российских экспортёров, остальные — иностранных покупателей. Во время условных переговоров участники будут представлять продукцию хабаровских компаний и искать пути сотрудничества с учётом особенностей деловой культуры разных стран.