В Хабаровске будущие экспортёры попробуют себя в роли переговорщиков

В Хабаровске студенты вузов примут участие в турнире по международным переговорам, который пройдёт в рамках II Российско-Китайского форума, сообщает пресс-служба организаторов.
Молодым участникам предстоит попробовать себя в роли представителей бизнеса, которым нужно договориться с зарубежными партнёрами. Деловая игра «Работа на международной выставке» станет частью совместного проекта Школы экспорта Российского экспортного центра и Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
В турнире примут участие восемь команд по четыре человека. Половина студентов выступит в роли российских экспортёров, остальные — иностранных покупателей. Во время условных переговоров участники будут представлять продукцию хабаровских компаний и искать пути сотрудничества с учётом особенностей деловой культуры разных стран.
Организаторы рассчитывают, что такой формат поможет студентам получить практический опыт ведения переговоров, презентации товаров и общения с зарубежными партнёрами.
II Российско-Китайский форум пройдёт в Хабаровске 4−6 сентября. В его программе запланировано более 40 деловых, спортивных и культурных мероприятий, посвящённых сотрудничеству России и Китая.