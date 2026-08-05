В Амурске рецидивисты обокрали пенсионерку и собутыльника, воспользовавшись их доверием

93-летняя пенсионерка рассказала, что к ней на улице подошёл молодой человек и пожаловался на голод. Женщина сжалилась и пригласила его домой. Пока она хлопотала на кухне, гость остался в комнате один. Получив еду, он ушёл. Через некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу 40 тысяч рублей из кошелька.