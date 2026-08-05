Новым оборудованием оснастили Игринскую районную больницу в Удмуртии

Игринская районная больница в Удмуртии получила новое стоматологическое оборудование, сообщили в администрации Игринского района. Это отвечает задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь.
Так, для учреждения закупили три стоматологические установки. Одна из них направлена в структурное подразделение — Зуринскую участковую больницу.
«Обновление стоматологического парка — это наш вклад в заботу о здоровье жителей района. Современное оборудование не только повышает эффективность лечения, но и делает его более комфортным для пациентов. Особенно важно, что новая установка появилась в Зуринской больнице — теперь жители отдаленных территорий смогут получать помощь наравне с игринцами», — отметила главный врач Игринской районной больницы Альбина Перминова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.