Новым оборудованием оснастили Игринскую районную больницу в Удмуртии

«Обновление стоматологического парка — это наш вклад в заботу о здоровье жителей района. Современное оборудование не только повышает эффективность лечения, но и делает его более комфортным для пациентов. Особенно важно, что новая установка появилась в Зуринской больнице — теперь жители отдаленных территорий смогут получать помощь наравне с игринцами», — отметила главный врач Игринской районной больницы Альбина Перминова.