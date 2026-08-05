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Новая камера на переезде Правдинск — Заволжье за месяц выявила сто нарушений

Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье за первый месяц работы, июль 2026 года, зафиксировал сто случаев проезда переезда на запрещающий сигнал. Об этом сообщили в «Центре развития транспортных систем Нижегородской области».

Источник: Коммерсантъ

Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье за первый месяц работы, июль 2026 года, зафиксировал сто случаев проезда переезда на запрещающий сигнал. Об этом сообщили в «Центре развития транспортных систем Нижегородской области».

Функционал камеры также позволяет фиксировать нарушения правил использования ремней безопасности.

Всего на железнодорожных переездах Нижегородской области сейчас работают шесть комплексов фотовидеофиксации, добавили в ЦРТС.