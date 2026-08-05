В Крыму провели агроуходы на площади 2490 гектаров с начала года

Агротехнические уходы провели в Крыму на площади 2490 гектаров с начала года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Агроуход — это комплекс приемов, направленных на повышение приживаемости культур и улучшение условий их роста. К нему относятся рыхление почвы, уничтожение или подавление сорняков, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности, ручная оправка растений, а также дополнение выбывших экземпляров лесных культур.
Работы уже провели на территории Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Степного, Симферопольского и Старокрымского лесничеств. До конца года планируется обработать более 4600 гектаров лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.