В ходе визита в ИРНИТУ посол Пакистана в РФ Тирмизи Файсал Нияз высказал заинтересованность в расширении академической мобильности

«Сегодня около 1300 пакистанских студентов обучаются в российских вузах. Ежегодно до 35 тысяч студентов выезжают из Пакистана на обучение за рубеж. Нам нужно активнее выстраивать взаимоотношения с университетами РФ, чтобы как можно больше пакистанских ребят приезжали в Россию для получения качественного образования».