В ходе визита в ИРНИТУ посол Пакистана в РФ Тирмизи Файсал Нияз высказал заинтересованность в расширении академической мобильности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ИРНИТУ посетил Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в РФ Тирмизи Файсал Нияз.
На встрече с руководством Иркутского политеха он обозначил заинтересованность в расширении академических связей между вузами России и Пакистана. Подобные инициативы направлены на укрепление сотрудничества в сфере высшего образования и науки.
Главу пакистанской дипмисии приветствовал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Он подчеркнул, что Иркутский политех входит в список 29 вузов России, имеющих статус «Национальный исследовательский университет». ИРНИТУ — это один из ключевых инженерных вузов России, обеспечивающий подготовку кадров и научные разработки для технологического лидерства страны.
"Мы создаем и внедряем в производство передовые научные разработки, а на основе этих знаний учим студентов, выпуская конкурентоспособных специалистов. Один из ярких примеров — участие университета в подготовке к производству пассажирского самолета МС-21.
ИРНИТУ входит в федеральную Программу РФ «Приоритет 2030», которая поддерживает лучшие вузы страны. Иркутский политех включен в список 38 базовых университетов, отвечающих за технологический суверенитет России.
Мы заинтересованы открывать совместные образовательные программы с вузами Пакистана, разрабатывать совместные научные проекты и участвовать в грантовых конкурсах", — сказал Михаил Корняков.
Посол Исламской Республики Пакистан в РФ Тирмизи Файсал Нияз поблагодарил Иркутский политех за теплый прием и отметил комфортную инфраструктуру вузовского кампуса. Он сообщил, что в своих деловых поездках всегда посещает университеты, поскольку именно здесь создается будущее через научные открытия, новые технологии и подготовку кадров:
«Сегодня около 1300 пакистанских студентов обучаются в российских вузах. Ежегодно до 35 тысяч студентов выезжают из Пакистана на обучение за рубеж. Нам нужно активнее выстраивать взаимоотношения с университетами РФ, чтобы как можно больше пакистанских ребят приезжали в Россию для получения качественного образования».
В рамках визита делегация посетила Технопарк ИРНИТУ, где директор Института энергетики Самаркина Екатерина подробно рассказала о деятельности Корпоративного учебно-исследовательского центра «ЭН+ ИРНИТУ» (КУИЦ). Для гостей была организована экскурсия по лабораториям учебного центра, в ходе которой Посол ознакомился с ключевыми направлениями работы центра, в том числе целевой подготовкой студентов ИРНИТУ для энергокомпаний региона, повышением квалификации инженерно-технического персонала энергопредприятий и проведением научно-исследовательских работ в области энергетики.
По итогам визита господин Тирмизи отметил важность развития сотрудничества между университетами двух стран по подготовке инженерных кадров в сфере энергетики. Стороны договорились продолжить обсуждение возможных совместных проектов и академических обменов.