В Прикамье жулики нашли несколько новых способов обмана дачников

Штрафы за мусор в неустановленных местах, незаконные постройки, неуплаченные вовремя налоги за земельный участок и другие способы напугать доверчивых дачников стали использовать мошенники в Пермском крае. Расчет злоумышленников в том, чтобы заманить испуганную жертву в свой call-центр или заставить ее перейти по ссылке, запускающей механизм кражи личных данных, необходимых для доступа к банковским счетам или аккаунту на портале «Госуслуги».
На уловку мошенников едва не попалась жительница Перми Лидия Кузнецова. В начале лета ей пришло смс с требованием погасить долг за коммунальные услуги, якобы предоставленные на дачном участке. В случае неуплаты женщине грозили штрафом.
— Я сразу насторожилась, так как всегда все оплачиваю вовремя и внимательно проверяю квитанции, — рассказала дачница. — К тому же в сообщении предлагали оплатить штраф со скидкой, если перейду по указанной в смс-ссылке. Я тут же позвонила нашему председателю СНТ. Вместе перепроверили все данные и поняли, что долга нет, а с помощью смс меня пытаются обмануть.
Как пояснили в региональном министерстве информационного развития и связи, переходить по ссылкам из смс-сообщений о неожиданных штрафах или пенях ни в коем случае нельзя. Ресурсоснабжающие компании никогда не направляют подобную информацию через мессенджеры или социальные сети. Подозрительное сообщение лучше удалить сразу и предупредить родственников, а также соседей по даче, особенно пожилых.
Оплачивать квитанции за коммунальные услуги, оказанные на даче, следует только через государственные сервисы или личный кабинет управляющей компании в СНТ. Если такой возможности нет, необходимо сравнить новую квитанцию со старыми платежными документами. В подделках мошенники указывают другие организацию-получателя, ИНН, расчетный счет, банк и лицевой счет.
Ну, а если вы все же оплатили фальшивую квитанцию необходимо обратиться в банк и сообщить, что перевели деньги аферисту или отправили аванс за несуществующую услугу. Попросите проверить операцию и подсказать, можно ли оспорить платеж. Если перевод был в пользу юридического лица или ИП, деньги, как правило, можно вернуть с помощью процедуры оспаривания платежа.
Часто злоумышленники подкарауливают жертв в чатах садоводческих товариществ, где жители обсуждают ремонт дороги или проблемы с мусором. Они взламывают аккаунт председателя СНТ или создают похожий как две капли воды чат, где просят срочно перевести деньги на ремонт, охрану, воду или уборку мусора. Адрес перевода — личная банковская карта «председателя». Помимо этого, преступники создают поддельные сайты для оплаты взносов и госпошлин.
Летом мошенники активно предлагают дачникам приобрести теплицы, дрова, удобрения, стройматериалы или садовую технику по сниженной цене. Размещаются такие предложения на популярных сайтах объявлений. При этом «продавец» просит перевести аванс, без которого он якобы не сможет забронировать товар. Если доверчивый покупатель согласится на его условия и осуществит предоплату, то объявление вскоре будет удалено, а найти мошенника вряд ли удастся.
Эксперты советуют воздержаться от выплаты авансов за любые дачные товары, а все расчеты с поставщиком производить по факту поставки. При этом не стоит торопиться принимать решение о покупке, ведь жулики всегда подгоняют своих жертв, создавая искусственный дефицит времени.