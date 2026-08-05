В Прикамье жулики нашли несколько новых способов обмана дачников

— Я сразу насторожилась, так как всегда все оплачиваю вовремя и внимательно проверяю квитанции, — рассказала дачница. — К тому же в сообщении предлагали оплатить штраф со скидкой, если перейду по указанной в смс-ссылке. Я тут же позвонила нашему председателю СНТ. Вместе перепроверили все данные и поняли, что долга нет, а с помощью смс меня пытаются обмануть.