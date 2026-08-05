Новый учебный год: утверждены сроки четвертей, каникул и экзаменов

Так, определены следующие сроки начала и завершения 2026−2027 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
1 сентября 2026 года — 25 мая 2027 года включительно:
продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1−11 (12) классах:
1 четверть — 8 учебных недель, осенние каникулы — 7 календарных дней (с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно);2 четверть — 8 учебных недель, зимние каникулы — 14 календарных дней (с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно);3 четверть — 10 учебных недель, весенние каникулы — 7 календарных дней (с 22 по 28 марта 2027 года включительно);в 1 классах дополнительные каникулы — 7 календарных дней (с 8 по 14 февраля 2027 года включительно);4 четверть — 8 учебных недель.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены — с 31 мая по 11 июня 2027 года;для обучающихся 11 (12) классов государственные выпускные экзамены — с 1 по 17 июня 2027 года.
Также утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:
для обучающихся 9 (10) классов:
письменный экзамен по математике (алгебре) — 31 мая 2027 года;письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 3 июня 2027 года;письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла — письменной работы (статья, рассказ, эссе) — 7 июня 2027 года;письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения — 11 июня 2027 года;
для обучающихся 11 (12) классов:
устный экзамен по истории Казахстана — 1 июня 2027 года;письменный экзамен по алгебре и началам анализа — 4 июня 2027 года;письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) — 9 июня 2027 года;письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 14 июня 2027 года;письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения — 17 июня 2027 года.
Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.