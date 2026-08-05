Новый учебный год: утверждены сроки четвертей, каникул и экзаменов

письменный экзамен по математике (алгебре) — 31 мая 2027 года;письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 3 июня 2027 года;письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла — письменной работы (статья, рассказ, эссе) — 7 июня 2027 года;письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения — 11 июня 2027 года;