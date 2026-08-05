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Ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области завершили на 4 месяца раньше срока

Дорожники сдали участок М-5 в Челябинской области на 4 месяца раньше срока.

Источник: Комсомольская правда

В Ашинском районе Челябинской области досрочно завершили ремонт 18-километрового участка федеральной трассы М-5 «Урал» от 1579-го до 1597-го километра. Работы на отрезке у города Сим закончили на четыре месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе «Росавтодор».

Дорожники заменили асфальтобетонное покрытие, устранили пучинообразование, восстановили разметку и обновили барьерное ограждение. В прошлом сезоне на объекте уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 5 см, укрепили обочины и обновили дорожную одежду. В 2026 году заменили более 4 километров барьерного ограждения, установили 437 новых дорожных знаков и нанесли термопластиковую разметку. На сложных участках устроили свыше 12 километров шумовых полос. Все работы завершены в полном объеме.

Этот отрезок трассы — ключевая транспортная артерия для жителей Ашинского района и города Сим, а также важный элемент федерального маршрута, соединяющего европейскую часть страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Дорога обеспечивает ежедневные поездки, доставку товаров и продукции предприятий. Заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Александр Гусев отметил, что ремонт позволит комфортно преодолевать сложный горнозаводской участок, а нагрузка на дорожное покрытие здесь колоссальная, поэтому работы провели в сжатые сроки без потери качества.