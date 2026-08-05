Ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области завершили на 4 месяца раньше срока

Этот отрезок трассы — ключевая транспортная артерия для жителей Ашинского района и города Сим, а также важный элемент федерального маршрута, соединяющего европейскую часть страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Дорога обеспечивает ежедневные поездки, доставку товаров и продукции предприятий. Заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Александр Гусев отметил, что ремонт позволит комфортно преодолевать сложный горнозаводской участок, а нагрузка на дорожное покрытие здесь колоссальная, поэтому работы провели в сжатые сроки без потери качества.