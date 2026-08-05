В Прикамье запустили льготный лизинг для приобретения промышленных роботов

Льготный лизинг промышленных роботов и робототехнических комплексов запустили в Пермском крае. Меры поддержки предпринимателей реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства региона.
Предприятия могут получить оборудование на сумму до 30 млн рублей сроком до пяти лет. Авансовый платеж — от 10% до 50%, залог не требуется. При этом, если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации — корпорации развития «МСП ПК», — аванс может быть снижен до 0%. В перечень оборудования входят промышленные роботы, робототехнические устройства, ячейки, линии и комплексы.
«Губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу увеличить плотность роботизации в Пермском крае. Новая программа льготного лизинга промышленных роботов — прямой ответ на это поручение. Она позволяет предприятиям внедрять автоматизацию без избыточной кредитной нагрузки, тем самым повышая производительность и конкурентоспособность региональных компаний», — отметила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.