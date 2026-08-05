В Прикамье запустили льготный лизинг для приобретения промышленных роботов

Предприятия могут получить оборудование на сумму до 30 млн рублей сроком до пяти лет. Авансовый платеж — от 10% до 50%, залог не требуется. При этом, если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации — корпорации развития «МСП ПК», — аванс может быть снижен до 0%. В перечень оборудования входят промышленные роботы, робототехнические устройства, ячейки, линии и комплексы.