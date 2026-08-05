Пермь стала первым городом в стране, который перешёл на пятидневку, пишет ИА «Текст».
В 2026 году исполняется 60 лет пермскому эксперименту, изменившему трудовой уклад всей страны. Именно Пермь в 1966 году первой в СССР ввела пятидневную рабочую неделю — за год до всесоюзного постановления 1967 года.
Сами «пятидневки» появились в СССР ещё в 1929—1930 годах в рамках «непрерывки»: тогда это были четыре рабочих дня по семь часов и один выходной. Работников разбили на пять цветовых групп, каждая работала по своему графику, что должно было ослабить влияние религии и затруднить пьянство. В 1940 году перешли на семидневную неделю с одним выходным, после войны сократили день до семи часов при шестидневке.
Однако пермские заводы — им. Свердлова, велосипедный и телефонный — экспериментировали с пятидневным графиком ещё с 1959 года. Эксперимент признали успешным: росла производительность, повышался энтузиазм работников. К 1966 году на пятидневку перевели все предприятия города. Два выходных дня позволили качественнее ремонтировать станки, сократить энергопотребление, а женщинам — полноценно отдыхать, молодёжи — учиться.
В 1967 году опыт Перми изучили и использовали по всей стране. Результаты оказались положительными: снизилась заболеваемость и травматизм, вырос интерес к учёбе и спорту. В 1971 году рабочая неделя сократилась до 41 часа, в 1977-м закреплена в Конституции СССР, а с 1991 года стала 40-часовой.
Сегодня обсуждают четырёхдневку, но пока предпосылок для её введения в Минтруде РФ не видят.