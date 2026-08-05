Пермь стала первым городом в стране, который перешёл на пятидневку

Сами «пятидневки» появились в СССР ещё в 1929—1930 годах в рамках «непрерывки»: тогда это были четыре рабочих дня по семь часов и один выходной. Работников разбили на пять цветовых групп, каждая работала по своему графику, что должно было ослабить влияние религии и затруднить пьянство. В 1940 году перешли на семидневную неделю с одним выходным, после войны сократили день до семи часов при шестидневке.