Тревожный звук над городом: в Волгограде включают сирены

Звучащая сирена является учебной и не имеет никакого отношения к реальной угрозе для жизни или имущества, — об этом предупредили в экстренных службах. Горожан просят не поддаваться тревоге, не транслировать слухи в соцсетях и продолжать заниматься повседневными делами.