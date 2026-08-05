Тревожный звук над городом: в Волгограде включают сирены

В Краснооктябрьском районе Волгограда жители могут услышать громкие тревожные звуки. В городе стартовали плановые учения экстренных служб, во время которых задействуют систему оповещения.
Звучащая сирена является учебной и не имеет никакого отношения к реальной угрозе для жизни или имущества, — об этом предупредили в экстренных службах. Горожан просят не поддаваться тревоге, не транслировать слухи в соцсетях и продолжать заниматься повседневными делами.
Все звуковые сигналы, распространяющиеся над районом, носят исключительно проверочный характер. Ситуация находится под полным контролем специалистов.
Ранее сообщалось о главных новостях региона на сегодняшнее утро.
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