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Тревожный звук над городом: в Волгограде включают сирены

В Краснооктбярьском районе действуют учения, горожан просят не волноваться.

В Краснооктябрьском районе Волгограда жители могут услышать громкие тревожные звуки. В городе стартовали плановые учения экстренных служб, во время которых задействуют систему оповещения.

Звучащая сирена является учебной и не имеет никакого отношения к реальной угрозе для жизни или имущества, — об этом предупредили в экстренных службах. Горожан просят не поддаваться тревоге, не транслировать слухи в соцсетях и продолжать заниматься повседневными делами.

Все звуковые сигналы, распространяющиеся над районом, носят исключительно проверочный характер. Ситуация находится под полным контролем специалистов.

Ранее сообщалось о главных новостях региона на сегодняшнее утро.

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