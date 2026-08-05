Цены в Калининграде в августе: килограмм куриного филе приближается к 600 рублям

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге. Самой большой разница оказалась в «Виктории», превысив 200 рублей. При этом больше всего заплатить за набор продуктов из нашего списка пришлось бы в «Пятёрочке». Многие цены в этих магазинах, принадлежащих Х5 Group, совпадают, но есть и различия. Подробности — в нашем обзоре.
В начале августа самым доступным условный набор продуктов оказался в «Спаре». За месяц он подорожал на 170 ₽ до 3627,74 ₽ В реконструированной «Виктории» наша корзина обошлась бы в 3642,34 ₽ (+201 ₽). Наименьшей месячная разница оказалась в «Пятёрочке» (45,8 ₽), но итоговая цена там осталась самой высокой — 3786,74 ₽
Ни один продукт из нашего перечня не подорожал сразу в трёх сетях, но о положительных тенденциях говорить не приходится. В двух магазинах выросли цены на куриное филе. В «Виктории» товар производства «Балтптицепрома» вплотную приблизился к 600 ₽ (598,49). «Первая низкая цена в категории», — указано на ценнике жёлтого цвета. При этом в магазинах средней полосы килограмм филе, напомним, обходится в 360 рублей.
Кроме того, в двух сетях подняли цены на подсолнечное масло. В «Спаре» литровая бутылка «Олейны» теперь стоит 169,99 ₽ (и это в рамках акции, без неё цена составит 199,99 ₽). В «Виктории» заплатить придётся 235,39 ₽
Также подорожали сахар (даже с «голубым ценником» +10−20 ₽), фарш (+31−45 ₽), гречка (+12 ₽), морковь (+3−7 ₽), помидоры (+50 ₽).
Список временно подешевевших продуктов традиционно скромнее. Везде доступнее стали лимоны (-50−90 ₽). Две сети из трёх снизили цены на сливочное масло (-21−30 ₽), лук (-10 ₽), огурцы (-20 ₽), апельсины (-10 ₽), яблоки (-40 ₽) и бананы (-60 ₽).
Во всех магазинах можно найти продукты, участвующие в региональной программе доступных цен. В «Спаре» «голубыми ценниками», к примеру, обозначены яблоки (99,99 ₽), яйца второй категории (94,99 ₽) и тушка цыплёнка-бройлера (209,99 ₽). В «Виктории» можно приобрести пачку манной крупы за 89,29 ₽, пшено за 43,49 ₽, сливочное масло жирностью 82,5% за 249,99 ₽ Примеры спеццен в «Пятёрочке» — лук-репка в сетке за 89,99 ₽ и пачка риса за 199,99 ₽
Подробнее — в таблице.
Товар.
Торговая сеть, цены в рублях.
«Спар»*
«Виктория»**
«Пятёрочка»***
Хлеб «Дарницкий», 580 г.
35,99 (по акции, цена не изм.).
34,99 (цена не изм.).
34,99 (цена не изм.).
Молоко, 2,5%,
800 мл.
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
49,99 «Залесский фермер» (-3,2 ₽).
49,99 «Залесский фермер» (-3,2 ₽).
Кефир, 2,5%,
800 мл.
72,99 «Залесский фермер».
76,69 «Залесский фермер» (+7,7 ₽).
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Сметана, 15%, 315 г.
89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
94,49 «Залесский фермер» (+9,5 ₽).
89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Творог, 5%, 200 г.
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
136,49 «Залесский фермер» (+16,5 ₽).
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Филе куриное, 1 кг.
569,99 (+170 ₽).
598,49 (+198,5 ₽).
569,99 (цена не изм.).
Фарш, 400 г.
169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет».
251,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+31,5 ₽).
239,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (+45 ₽).
Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
239,99 «Сохраним традиции» (по акции, цена не изм.).
329,99 «Великолукский МК» (цена не изм.).
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.
39,99 Smart.
76,99 «Селяночка» (цена из приложения).
76,99 «Селяночка» (цена не изм.).
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
99,99 (-10 ₽).
129,99 (+20 ₽).
129,99 (+10 ₽).
Рис.
49,99 (-10 ₽).
51,19 (+1,2 ₽).
179,99 (+130 ₽).
Гречка.
39,99 (-10 ₽).
57,49 (+11,5 ₽).
54,99 (+12 ₽).
Макароны, 450 г.
89,99 «Макфа» (цена не изм.).
96,29 «Макфа» (+45,3 ₽).
84,99 «Макфа» (цена не изм.).
Масло сливочное, 72,5%, 180 г.
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 ₽).
219,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-21,5 ₽).
254,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+25 ₽).
Масло подсолнечное, 1 л.
169,99 «Олейна» (по акции, +20 ₽).
235,39 «Олейна» (+67,4 ₽).
179,99 «Олейна» (цена не изм.).
Сахар, 1 кг.
99,99 (+20 ₽).
89,99 (+10 ₽).
89,99 (цена не изм.).
Овощи и фрукты.
Картофель, 1 кг.
99,99 (цена не изм.).
68,99 (-11 ₽).
79,99 (фасованный).
Лук репчатый, 1 кг.
99,99 (по акции, цена не изм.).
99,99 (-10 ₽).
99,99 (-10 ₽).
Капуста белокочанная, 1 кг.
79,99 (цена не изм.).
79,99 (цена не изм.).
79,99 (цена не изм.).
Морковь, 1 кг.
99,99 (цена не изм.).
82,99 (+3 ₽).
86,99 (+7 ₽).
Огурцы, 1 кг.
159,99 (+60 ₽).
149,99 (-20 ₽).
149,99 (-20 ₽).
Помидоры, 1 кг.
199,99 (по акции, цена не изм.).
199,99 (+50 ₽).
199,99 (+50 ₽).
Лимоны, 1 кг.
199,99 (по акции, −50 ₽).
199,99 (-90 ₽).
199,99 (-90 ₽).
Апельсины, 1 кг.
99,99.
89,99 (-10 ₽).
89,99 (-10 ₽).
Яблоки, 1 кг.
159,99 «Голден» (+20 ₽).
129,99 «Голден» (-40 ₽).
129,99 «Голден» (-40 ₽).
Бананы, 1 кг.
159,99 (цена не изм.).
99,99 (-60 ₽).
99,99 (-60 ₽).
Общая стоимость корзины.
3627,74.
3642,34.
3786,74.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4 августа 2026 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Артиллерийская, 22.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
Текст и фото: «Новый Калининград».