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Цены в Калининграде в августе: килограмм куриного филе приближается к 600 рублям

Условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях.

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге. Самой большой разница оказалась в «Виктории», превысив 200 рублей. При этом больше всего заплатить за набор продуктов из нашего списка пришлось бы в «Пятёрочке». Многие цены в этих магазинах, принадлежащих Х5 Group, совпадают, но есть и различия. Подробности — в нашем обзоре.

В начале августа самым доступным условный набор продуктов оказался в «Спаре». За месяц он подорожал на 170 ₽ до 3627,74 ₽ В реконструированной «Виктории» наша корзина обошлась бы в 3642,34 ₽ (+201 ₽). Наименьшей месячная разница оказалась в «Пятёрочке» (45,8 ₽), но итоговая цена там осталась самой высокой — 3786,74 ₽

Ни один продукт из нашего перечня не подорожал сразу в трёх сетях, но о положительных тенденциях говорить не приходится. В двух магазинах выросли цены на куриное филе. В «Виктории» товар производства «Балтптицепрома» вплотную приблизился к 600 ₽ (598,49). «Первая низкая цена в категории», — указано на ценнике жёлтого цвета. При этом в магазинах средней полосы килограмм филе, напомним, обходится в 360 рублей.

Кроме того, в двух сетях подняли цены на подсолнечное масло. В «Спаре» литровая бутылка «Олейны» теперь стоит 169,99 ₽ (и это в рамках акции, без неё цена составит 199,99 ₽). В «Виктории» заплатить придётся 235,39 ₽

Также подорожали сахар (даже с «голубым ценником» +10−20 ₽), фарш (+31−45 ₽), гречка (+12 ₽), морковь (+3−7 ₽), помидоры (+50 ₽).

Список временно подешевевших продуктов традиционно скромнее. Везде доступнее стали лимоны (-50−90 ₽). Две сети из трёх снизили цены на сливочное масло (-21−30 ₽), лук (-10 ₽), огурцы (-20 ₽), апельсины (-10 ₽), яблоки (-40 ₽) и бананы (-60 ₽).

Во всех магазинах можно найти продукты, участвующие в региональной программе доступных цен. В «Спаре» «голубыми ценниками», к примеру, обозначены яблоки (99,99 ₽), яйца второй категории (94,99 ₽) и тушка цыплёнка-бройлера (209,99 ₽). В «Виктории» можно приобрести пачку манной крупы за 89,29 ₽, пшено за 43,49 ₽, сливочное масло жирностью 82,5% за 249,99 ₽ Примеры спеццен в «Пятёрочке» — лук-репка в сетке за 89,99 ₽ и пачка риса за 199,99 ₽

Подробнее — в таблице.

Товар.

Торговая сеть, цены в рублях.

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г.

35,99 (по акции, цена не изм.).

34,99 (цена не изм.).

34,99 (цена не изм.).

Молоко, 2,5%,

800 мл.

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).

49,99 «Залесский фермер» (-3,2 ₽).

49,99 «Залесский фермер» (-3,2 ₽).

Кефир, 2,5%,

800 мл.

72,99 «Залесский фермер».

76,69 «Залесский фермер» (+7,7 ₽).

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Сметана, 15%, 315 г.

89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).

94,49 «Залесский фермер» (+9,5 ₽).

89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Творог, 5%, 200 г.

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

136,49 «Залесский фермер» (+16,5 ₽).

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Филе куриное, 1 кг.

569,99 (+170 ₽).

598,49 (+198,5 ₽).

569,99 (цена не изм.).

Фарш, 400 г.

169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет».

251,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+31,5 ₽).

239,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (+45 ₽).

Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).

239,99 «Сохраним традиции» (по акции, цена не изм.).

329,99 «Великолукский МК» (цена не изм.).

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.

39,99 Smart.

76,99 «Селяночка» (цена из приложения).

76,99 «Селяночка» (цена не изм.).

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

99,99 (-10 ₽).

129,99 (+20 ₽).

129,99 (+10 ₽).

Рис.

49,99 (-10 ₽).

51,19 (+1,2 ₽).

179,99 (+130 ₽).

Гречка.

39,99 (-10 ₽).

57,49 (+11,5 ₽).

54,99 (+12 ₽).

Макароны, 450 г.

89,99 «Макфа» (цена не изм.).

96,29 «Макфа» (+45,3 ₽).

84,99 «Макфа» (цена не изм.).

Масло сливочное, 72,5%, 180 г.

229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 ₽).

219,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-21,5 ₽).

254,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+25 ₽).

Масло подсолнечное, 1 л.

169,99 «Олейна» (по акции, +20 ₽).

235,39 «Олейна» (+67,4 ₽).

179,99 «Олейна» (цена не изм.).

Сахар, 1 кг.

99,99 (+20 ₽).

89,99 (+10 ₽).

89,99 (цена не изм.).

Овощи и фрукты.

Картофель, 1 кг.

99,99 (цена не изм.).

68,99 (-11 ₽).

79,99 (фасованный).

Лук репчатый, 1 кг.

99,99 (по акции, цена не изм.).

99,99 (-10 ₽).

99,99 (-10 ₽).

Капуста белокочанная, 1 кг.

79,99 (цена не изм.).

79,99 (цена не изм.).

79,99 (цена не изм.).

Морковь, 1 кг.

99,99 (цена не изм.).

82,99 (+3 ₽).

86,99 (+7 ₽).

Огурцы, 1 кг.

159,99 (+60 ₽).

149,99 (-20 ₽).

149,99 (-20 ₽).

Помидоры, 1 кг.

199,99 (по акции, цена не изм.).

199,99 (+50 ₽).

199,99 (+50 ₽).

Лимоны, 1 кг.

199,99 (по акции, −50 ₽).

199,99 (-90 ₽).

199,99 (-90 ₽).

Апельсины, 1 кг.

99,99.

89,99 (-10 ₽).

89,99 (-10 ₽).

Яблоки, 1 кг.

159,99 «Голден» (+20 ₽).

129,99 «Голден» (-40 ₽).

129,99 «Голден» (-40 ₽).

Бананы, 1 кг.

159,99 (цена не изм.).

99,99 (-60 ₽).

99,99 (-60 ₽).

Общая стоимость корзины.

3627,74.

3642,34.

3786,74.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4 августа 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Артиллерийская, 22.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград».

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