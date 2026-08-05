На Красной улице Кронштадта реконструировали систему освещения

Реконструкцию системы освещения провели на Красной улице в Кронштадте при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
Специалисты установили 20 чугунных опор, выполненных в традиционном стиле. Более чем вдвое увеличилось количество светильников: раньше их было 20, теперь — 44. Чтобы сохранить историческую панораму без воздушных линий, 1,5 км кабельных сетей перенесли под землю.
Четыре прожектора подсветили памятник Герою Советского Союза Василию Марковичу Жильцову. Данный монумент установлен в зеленой зоне на пересечении Красной улицы и Манежного переулка. Этот сквер — популярный маршрут у жителей, направляющихся на прогулку в Летний сад и Овражный парк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.