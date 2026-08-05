В Адмиралтейском районе Петербурга открыли обновленный Исидоровский сквер

Главной задачей специалистов было сохранить облик общественной территории и сделать ее более удобной для прогулок. Там обновили пешеходные дорожки и газоны, установили современное освещение и садовую мебель, высадили 12 каштанов и более 300 декоративных кустарников. Также в сквере появилась видовая площадка с панорамой на канал Грибоедова. Там же установили малую архитектурную форму «Коломенский кот».