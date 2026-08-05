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В Адмиралтейском районе Петербурга открыли обновленный Исидоровский сквер

Там обновили пешеходные дорожки и газоны, установили современное освещение и садовую мебель.

Обновленный Исидоровский сквер открыли в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Пространство благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству города.

Главной задачей специалистов было сохранить облик общественной территории и сделать ее более удобной для прогулок. Там обновили пешеходные дорожки и газоны, установили современное освещение и садовую мебель, высадили 12 каштанов и более 300 декоративных кустарников. Также в сквере появилась видовая площадка с панорамой на канал Грибоедова. Там же установили малую архитектурную форму «Коломенский кот».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.