Нижегородская область вошла в число регионов с приростом населения

Как сообщал сайт pravda-nn.ru, впервые с 1990 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области стал выше, чем среднероссийский показатель. На данный момент показатель в регионе составляет 1,357. Он вырос почти на 8% с июня 2025 года — это лучший результат среди российских регионов. В этой связи Сенатор Гумерова отметила успехи нашего региона в сфере демографии.