Нижегородская область вошла в число регионов с приростом населения

По итогам 2025 года Нижегородская область вошла в четвёрку российских регионов, показавших улучшение демографической ситуации. Это стало возможным благодаря успешной реализации федеральных и региональных программ поддержки семей, заявила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ), на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передаёт ТАСС.
Чупшева отметила, что в ходе анализа статистических данных уже появились первые положительные результаты. По итогам 2025 года в данных прирост населения зафиксирован в Республике Мордовия, Вологодской, Калининградской и Нижегородской областях.
Она подчеркнула, что улучшение демографической ситуации стало результатом комплексного подхода. Важную роль сыграли как федеральные меры поддержки, направленные на улучшение условий жизни семей, так и региональные программы, которые были адаптированы с учётом местных особенностей и потребностей. Эти программы направлены на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, впервые с 1990 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области стал выше, чем среднероссийский показатель. На данный момент показатель в регионе составляет 1,357. Он вырос почти на 8% с июня 2025 года — это лучший результат среди российских регионов. В этой связи Сенатор Гумерова отметила успехи нашего региона в сфере демографии.