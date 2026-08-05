Озеро Чан во Владивостоке готовят к комплексной модернизации — подробности

На озере Чан стартовал первый этап масштабной реконструкции. Сейчас подрядчики ведут проектно-изыскательские и инженерные работы. В связи с этим временно ограничен доступ к надводной части беговой дорожки. При этом, как заверили в городской администрации, остальная территория озера остаётся доступной для всех желающих. Об этом сообщил заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин.
«При этом остальная часть озера открыта для посещения горожан, которые желают заниматься здесь спортом. В будущем на надводной части планируется обустроить качественную беговую дорожку, соответствующую всем техническим нормам. Спортивный объект будет оборудован парапетами и освещением, чтобы жители города могли заниматься даже в тёмное время суток», — рассказал Валерий Курочкин.
Одновременно со строительными работами ведётся подготовка документов для передачи объекта в муниципальную собственность. После завершения этого процесса на озере Чан проведут комплексную модернизацию. История этого спортивного объекта началась в 1970-х годах с открытия Школы олимпийского резерва. В 2020 году здесь появились беговые дорожки с резиновым покрытием, а в 2024-м установили новые тренажёры и воркаут-комплекс. Теперь же, после перехода в собственность города, озеро Чан ждёт полноценное обновление.