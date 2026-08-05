Озеро Чан во Владивостоке готовят к комплексной модернизации — подробности

Одновременно со строительными работами ведётся подготовка документов для передачи объекта в муниципальную собственность. После завершения этого процесса на озере Чан проведут комплексную модернизацию. История этого спортивного объекта началась в 1970-х годах с открытия Школы олимпийского резерва. В 2020 году здесь появились беговые дорожки с резиновым покрытием, а в 2024-м установили новые тренажёры и воркаут-комплекс. Теперь же, после перехода в собственность города, озеро Чан ждёт полноценное обновление.