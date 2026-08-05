Еще одну остановку теплоходов закрыли в пригороде Хабаровске из-за паводка

Два дня назад из-за высокого уровня воды в Амуре была закрыта остановка «6 километр» на маршруте «Речной вокзал — 10 километр». А сегодня закрытой оказалась остановка «5,5 километр» на том же маршруте. Причина та же, что и в прошлый раз: остановочный пункт оказался затоплен из-за слишком высокого уровня воды в Амуре у Хабаровска.