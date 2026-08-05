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В Южном промузле Хабаровска самосвал столкнулся с грузовым поездом

Авария произошла на одном из железнодорожных переездов, расположенных на улице Сидоренко. Груженый импортный самосвал врезался в грузовой поезд, двигавшийся по железнодорожному переезду через улицу Сидоренко. По предварительным данным, никто из участников аварии не погиб и серьезно не пострадал. На месте работают оперативные службы, выясняя обстоятельства случившегося ДТП. Движение по улице Сидоренко временно заблокировано в обе.

Авария произошла на одном из железнодорожных переездов, расположенных на улице Сидоренко. Груженый импортный самосвал врезался в грузовой поезд, двигавшийся по железнодорожному переезду через улицу Сидоренко. По предварительным данным, никто из участников аварии не погиб и серьезно не пострадал. На месте работают оперативные службы, выясняя обстоятельства случившегося ДТП. Движение по улице Сидоренко временно заблокировано в обе стороны.