В Южном промузле Хабаровска самосвал столкнулся с грузовым поездом

Авария произошла на одном из железнодорожных переездов, расположенных на улице Сидоренко. Груженый импортный самосвал врезался в грузовой поезд, двигавшийся по железнодорожному переезду через улицу Сидоренко. По предварительным данным, никто из участников аварии не погиб и серьезно не пострадал. На месте работают оперативные службы, выясняя обстоятельства случившегося ДТП. Движение по улице Сидоренко временно заблокировано в обе.