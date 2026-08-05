Красноярские влюбленные могут сыграть свадьбу в Рождество 2027 года

Красноярские влюбленные пары могут официально зарегистрировать свои отношения в Рождество 2027 года, о такой возможности объявили в агентстве ЗАГС Красноярского края. Заявления о заключении брака на 7 января 2027 года принимает красноярский Дом семейных торжеств, — отметили в ведомстве. Кроме того, это будет одна из так называемых красивых дат года — 07. 01. 2027. В агентстве ЗАГС Красноярского края напомнили: подать заявление на государственную регистрацию брака можно через сайт «Госуслуги», лично в отделе ЗАГС или в МФЦ. Читайте также: Оставить туфли в ЗАГСе на ночь: жительницам Красноярского края предложили ритуал для привлечения женихов.