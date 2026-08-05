Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы смогут сыграть свадьбу в Рождество

Агентство ЗАГС открыло для красноярцев открыли возможность зарегистрировать семейный союз в первую «красивую» дату 2027 года — в Рождество.

Агентство ЗАГС открыло для красноярцев открыли возможность зарегистрировать семейный союз в первую «красивую» дату 2027 года — в Рождество.

С сегодняшнего дня заявления о заключении брака на 7 января 2027 года принимает красноярский Дом семейных торжеств (пр. Мира, 24г).

«Такое решение было принято в рамках федерального проекта “Государство для людей” и реализации принципов человекоориентированности в государственных органах», — пояснили в ведомстве.

Подать заявление на регистрацию брака 07.01.2027 можно одним из трех способов: через Госуслуги, МФЦ или лично в отделе ЗАГС.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.