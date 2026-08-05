Красноярцы смогут сыграть свадьбу в Рождество

Агентство ЗАГС открыло для красноярцев открыли возможность зарегистрировать семейный союз в первую «красивую» дату 2027 года — в Рождество.
С сегодняшнего дня заявления о заключении брака на 7 января 2027 года принимает красноярский Дом семейных торжеств (пр. Мира, 24г).
«Такое решение было принято в рамках федерального проекта “Государство для людей” и реализации принципов человекоориентированности в государственных органах», — пояснили в ведомстве.
Подать заявление на регистрацию брака 07.01.2027 можно одним из трех способов: через Госуслуги, МФЦ или лично в отделе ЗАГС.
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