Новейший уровень лечения. В Перми создают современные условия медпомощи

В Перми готовится к сдаче Краевой онкологический центр — один из самых современных в стране. Масштабную стройку во время рабочего выезда посетил депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин.
Работы во всех корпусах.
Строительство нового онкоцентра началось в 2023 г. Работы ведёт ГК «МедИнвестГрупп» в рамках государственно-частного партнёрства при участии правительства Пермского края. Объект размещается на ул. Маршала Жукова в Камской долине. Он станет крупнейшим онкологическим центром полного цикла. В основе проекта — лучшие технологические решения и медицинские практики с соблюдением международных стандартов, предназначенные для эффективной диагностики, лечения и реабилитации пациентов.
Депутат Госдумы Антон Немкин в сопровождении генерального директора компании — технического заказчика ООО «Р7 Сервис» Михаила Савина проверил ход строительства нового онкоцентра и степень готовности к сдаче его в эксплуатацию. По состоянию на июль 2026 г. объект находится в активной фазе внутренней отделки. Одновременно работы ведутся во всех корпусах. Ранее в здании пансионата были установлены витражные конструкции и двери, смонтированы лифты и потолки, поклеены обои, уложены напольные покрытия, началась установка мебели.
В основном здании ведётся прокладка внутренних инженерных сетей, завершена черновая отделка и активно выполняется чистовая, помещения подготавливаются к установке современного медицинского оборудования. Параллельно монтируются фасад и витражные конструкции, завершаются кровельные работы.
Ведётся устройство наружных коммунальных сетей, системы подачи медицинских газов, запущена котельная. Также проводятся работы по благоустройству прилегающей территории, началось асфальтирование парковки для автомобилей персонала.
Завершение строительства планируется во втором квартале 2027 г., после чего начнётся этап лицензирования. Открытие Центра для пациентов запланировано на четвёртый квартал 2027 г.
Полный комплекс.
Пермский краевой онкоцентр станет одним из крупнейших медицинских комплексов страны. По уровню оснащения и масштабу он будет сопоставим с ведущими федеральными онкологическими центрами Москвы и Санкт-Петербурга.
На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника на 450 посещений в смену, дневной стационар на 160 мест, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 550 коек, блок ядерной медицины с современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест для иногородних пациентов. Центр сможет принимать более 14 тыс. пациентов в год. Медицинская помощь будет оказываться по программе ОМС. Также проходить лечение здесь смогут жители соседних регионов и даже стран.
В медучреждении будет обеспечен полный комплекс ядерной медицины — одного из наиболее перспективных направлений лечения онкологических заболеваний в мире. Радиологический комплекс будет укомплектован шестью линейными ускорителями, центром позитронно-эмиссионной томографии, центром брахитерапии, центром ОФЭКТ.
Также здесь будет находиться 10 «горячих» коек в составе отделения радионуклидной терапии — это изолированные палаты для пациентов после введения радиофармпрепаратов. Метод применяется для лечения злокачественных опухолей и тиреотоксикоза. Сегодня он доступен только в столичных медучреждениях.
Подготовка кадров.
Отдельно продумано архитектурное решение — оно направлено на создание «оздоравливающей» среды, отделка выполнена в светлых тонах, с обилием естественного освещения. Внедрен принцип интуитивной навигации, обеспечивающий лёгкую ориентацию пациентов и посетителей. Все диагностические и лечебные подразделения размещены в одном здании, что позволяет проводить полный цикл оказания помощи. Эта возможность уникальна для Пермского края.
В новом Центре будут работать более 1,2 тыс. врачей и медицинского персонала. Уже сейчас ведётся совместная подготовка кадров с Пермским государственным медицинским университетом и медколледжами. Рассматривается вопрос привлечения специалистов из других регионов с решением жилищного вопроса.
Строительство онкоцентра продолжает процесс создания регионального медицинского кластера в Камской долине, территорию которой развивают с помощью механизма КРТ. Здесь будут построены многоквартирные дома, социальная и транспортная инфраструктура, школа и детский сад. Кроме того, в этой части Перми продолжается строительство межвузовского кампуса и завершается возведение краевого детского реабилитационного центра.
Важный шаг.
Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин:
«Строительство краевого онкоцентра — это важнейший шаг в развитии системы здравоохранения региона и повышении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Важно, что проект реализуется масштабно и системно: здесь будет представлен полный цикл услуг — от диагностики до реабилитации, включая самые передовые направления, такие как ядерная медицина. Это уровень, сопоставимый с ведущими федеральными центрами. И теперь он станет доступен жителям Пермского края и соседних регионов. Центр станет точкой притяжения лучших практик, технологий и профессиональных компетенций и даст реальную надежду и помощь тысячам пациентов ежегодно».