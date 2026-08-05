Новейший уровень лечения. В Перми создают современные условия медпомощи

На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника на 450 посещений в смену, дневной стационар на 160 мест, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 550 коек, блок ядерной медицины с современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест для иногородних пациентов. Центр сможет принимать более 14 тыс. пациентов в год. Медицинская помощь будет оказываться по программе ОМС. Также проходить лечение здесь смогут жители соседних регионов и даже стран.