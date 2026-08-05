Омский школьник сыграл в футбол с Путиным

Для Дениса «Большая перемена» стала по-настоящему судьбоносным проектом. В 2024 году он одержал победу в конкурсе среди учеников 1−4 классов, а спустя год вернулся на сцену уже в статусе состоявшегося лидера и примера для младших товарищей.