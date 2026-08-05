Более 350 тысяч граждан стали пользователями «Карты жителя Нижегородской области» с начала реализации проекта. Более 50 тысяч из них присоединились к сервису в 2026 году.
Создание госпорталов для удобства жителей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина.
Проект реализуется с 2020 года и предлагает нижегородцам все больше возможностей.
«В 2024 году мы первыми в стране запустили виртуальную “Карту жителя”, что сделало популярный сервис “транспортный проездной” еще доступнее. С того момента Карта получила много новых опций. Например, недавно ее стало возможно использовать в качестве ключа от домофона, как пропуск в спортучреждения региона. Новый функционал становится доступным благодаря расширению партнерской базы “Карты жителя”, которая постоянно растет и на данный момент насчитывает уже более 70 партнеров, включая крупнейшие банки страны», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
В начале этого года в мессенджере МАХ появился чат-бот «Карта жителя Нижегородской области», доступный всем авторизованным пользователям: max.ru/nn_card_bot. Он помогает узнать больше о проекте, а также отвечает на вопросы нижегородцев: например, о доступных держателю карты льготах и мерах поддержки, о балансе транспортного приложения или проездного билета и другие.
Кроме того, чат-бот будет полезен потенциальным партнерам проекта, желающим подать заявку на сотрудничество. Для этого им нужно выбрать кнопку «Стать партнером проекта» и следовать инструкции: nn-card.ru/partners.
«Одним из самых значимых достижений я бы назвал тот факт, что Карта стала доступнее для жителей малых населенных пунктов нашего региона благодаря возможности оформить ее в любом отделении МФЦ. Также “Карта жителя” ощутимо расширила свою экосистему и стала интегрирована во многие региональные ресурсы, как, например, сервис “Мой спорт”. Помимо этого, на портале Карты нижегородцы могут отследить действующие точки бесплатного Wi-Fi», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Сервис «Мой спорт» позволяет использовать «Карту жителя» в качестве пропуска в спортучреждения региона, которые входят в число партнеров программы. С помощью сервиса можно оформить абонемент в ФОК или другое спортивное учреждение.
Годом ранее, в 2025 году, появилась возможность оформить «Карту жителя» для школьников и студентов в онлайн-формате. Дополнительно в приложении «Карты жителя» появился «Кабинет родителя», где отображается информация о времени посещения школы ребенком и данные о питании в школе.
«В последней версии приложения доступны функции для родителей по управлению “Картой школьника”, передача показаний приборов учета в разделе “ЖКУ”, отслеживание ранее оплаченных квитанций. Эти функции также дублируются на официальном портале нашего проекта», — добавил директор нижегородского Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.
В прошлом году на портале карты также был запущен сервис «Поиск пропавших животных» с искусственным интеллектом, который помогает найти хозяев потерянных домашних кошек и собак. В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»; 18+) сервис был представлен заместителю председателя правительства РФ — руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. Проект также стал победителем всероссийского конкурса «Проф-IT.2025» в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении».
В июле 2026 года на платформе «Карты жителя» был запущен сервис мониторинга АЗС. В его основе лежит гибридный подход к сбору информации. Основным источником достоверных сведений являются сообщения волонтеров. Их данные имеют приоритет при формировании карты, что обеспечивает максимальную точность отображения ситуации на местах. Также сведения о наличии топлива формируются автоматически на основании обезличенных данных о транзакциях на АЗС.