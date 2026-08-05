Более 350 тысяч граждан стали пользователями «Карты жителя Нижегородской области»

«В 2024 году мы первыми в стране запустили виртуальную “Карту жителя”, что сделало популярный сервис “транспортный проездной” еще доступнее. С того момента Карта получила много новых опций. Например, недавно ее стало возможно использовать в качестве ключа от домофона, как пропуск в спортучреждения региона. Новый функционал становится доступным благодаря расширению партнерской базы “Карты жителя”, которая постоянно растет и на данный момент насчитывает уже более 70 партнеров, включая крупнейшие банки страны», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.