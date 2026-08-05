Столбик термометра в Калининградской области вновь поднимется выше 30 градусов

В самый западный регион страны вернулся по-настоящему летний зной: 5 и 6 августа температура воздуха поднимется выше отметки в плюс 30 градусов. В пятницу синоптики обещают похолодание.
Жарче всего будет сегодня, в среду. Как сообщили в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области», в южной части региона столбик термометра достигнет отметки в плюс 33 градуса. На побережье будет чуть прохладнее — до плюс 28 градусов.
Жара и духота могут спровоцировать грозы и ливни в западном, центральном и южном районах Янтарного края — Это преимущественно Зеленоградск, Багратионовск, Гвардейск, Гурьевск, Полесск, Правдинск, Черняховск и Калининград.
А вот температура воды в Балтийском море, несмотря на зной, прогрелась до плюс 19−21 градуса.
В пятницу жара начнет постепенно отступать. Калининградские синоптики отмечают, что барическая ложбина сдвинется на восток, и в регион придет холодный воздух из Атлантики. Ожидается, что днем воздух прогреется не выше плюс 22 градусов.
Спрогнозировать дожди сложно, поскольку многое будет зависеть от антициклона, который сейчас висит над западной частью Европы. Пока в Калининградской области ожидают умеренно прохладную и относительно сухую погоду к концу недели.