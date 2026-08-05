Столбик термометра в Калининградской области вновь поднимется выше 30 градусов

Жарче всего будет сегодня, в среду. Как сообщили в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области», в южной части региона столбик термометра достигнет отметки в плюс 33 градуса. На побережье будет чуть прохладнее — до плюс 28 градусов.