На огуречных полях под Волгоградом УФСБ и полиция нашли нелегалов

В итоге в райотдел были доставлены 74 иностранца, семь из которых привлечены к административной ответственности. Четверо из них — за незаконную трудовую деятельность, один — за отказ проходить медосвидетельствование на предмет опьянения, а еще двое -за нарушение режима проживания в России. В отношении двух иностранцев принято решение о выдворении с территории Российской Федерации с закрытием въезда на 5 лет и наложением административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.