Президент России наградил нижегородского медика Александра Цопова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Цопова — депутата и медицинского работника из Нижегородской области. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
Зампред комитета Законодательного Собрания региона по социальным вопросам удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Стоит отметить, что с июня 2024 года Александр Цопов возглавлял Центральную городскую больницу Харцызска в ДНР, занимая должность главного врача.
Ранее президент России наградил нижегородского практикующего врача Светлану Гажву.