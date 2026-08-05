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Президент России наградил нижегородского медика Александра Цопова

Стоит отметить, что с июня 2024 года Александр Цопов возглавлял Центральную городскую больницу Харцызска в ДНР, занимая должность главного врача.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Цопова — депутата и медицинского работника из Нижегородской области. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Зампред комитета Законодательного Собрания региона по социальным вопросам удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Стоит отметить, что с июня 2024 года Александр Цопов возглавлял Центральную городскую больницу Харцызска в ДНР, занимая должность главного врача.

Ранее президент России наградил нижегородского практикующего врача Светлану Гажву.