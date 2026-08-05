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Белорус больше года общался с девушкой Юлией, не подозревая, что это мужчина

Могилевчанин больше года общался с девушкой Юлией, пока не узнал, что это мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева больше года общался с девушкой Юлией, пока милиция не сказала ему, что это мужчина. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.

Жертвой обмана стал могилевчанин. Мужчина больше года состоял в переписке с виртуальным мошенником — безработным жителем Минской области.

Сначала они просто переписывались, а затем «Юлия» стала высылать платные интимные фото. Могилевчанин исправно пересылал деньги на указанные счета. За время общения минчанин выманил у могилевчанина более 1000 рублей.

Белорус и дальше продолжал бы «спонсировать» мошенника, если бы не узнал от милиционеров об обмане.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

А еще белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было.

И мы писали, что Минюст лишил лицензии крупное риелторское агентство из-за нарушений.

Тем временем белорусов предупредили о крупном медведе в окрестностях Осиповичей: «При встрече медленно уходите, не поворачиваясь спиной».