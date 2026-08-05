Игорь Кобзев оценил новую поликлинику № 15 в Иркутске

— Старое уже не справлялось с нагрузкой, особенно с учетом прироста населения. Предместье Рабочее — район, где благодаря программе комплексного развития территорий вскоре появится много нового жилья, много новых жителей. И появление новой поликлиники — это работа на будущее, на перспективу. То, чего ждут от власти люди. И этот запрос исполняется.