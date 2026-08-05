Игорь Кобзев оценил новую поликлинику № 15 в Иркутске

— Ранее здание медучреждения находилось в аварийном состоянии, врачи просили помочь. За три года подрядчик выполнил качественную работу. Фактически мы получили современный межрайонный медицинский центр, оснащенный по самым высоким стандартам. Открытие поликлиники № 15 повысит доступность и качество медпомощи для 40 тысяч жителей. Главное — чтобы коллектив ответственно выполнял свою работу. Особая благодарность за поддержку и внимание к региону — Президенту, Председателю Правительства и Министру здравоохранения РФ, — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор поручил протестировать доступную среду для маломобильных групп вместе с пациентами. Депутат Госдумы Александр Якубовский отметил:
— Старое уже не справлялось с нагрузкой, особенно с учетом прироста населения. Предместье Рабочее — район, где благодаря программе комплексного развития территорий вскоре появится много нового жилья, много новых жителей. И появление новой поликлиники — это работа на будущее, на перспективу. То, чего ждут от власти люди. И этот запрос исполняется.
Исполняющая обязанности главврача Олеся Астапенко сообщила, что поликлиника обслуживает 40 тысяч человек (10 тысяч детей). Взрослое отделение — терапия, женская консультация, диагностика. Детское — педиатрия, физиотерапия, ЛФК, массаж, галокамера. Для маленьких пациентов — комната «Мать и дитя» и игровые зоны. Установлено более 1,3 тысячи единиц техники, включая рентген-комплекс, флюорограф, маммограф, эндоскопическое и диагностическое оборудование.