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В Лесосибирске контракт на ремонт котельной за 3,8 млн признали незаконным

Арбитражный суд признал контракт незаконным.

В Лесосибирске обошли процедуру торгов под видом срочного ремонта. Конракт признали незаконным. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В начале 2025 года на дымовой трубе котельной «Строитель» в Лесосибирске обнаружили сквозные отверстия. Комиссия МУП «ЖКХ» зафиксировала риск обрушения верхней части. Верхушку демонтировали в январе, но остаток трубы требовал замены.

Директор МУП запросил у администрации 3,8 млн рублей из резервного фонда. Администрация ввела режим повышенной готовности — не из-за трубы, а из-за угрозы пожаров в расселённых домах. Это открыло доступ к резервному фонду. МКУ «Управление городского хозяйства» заключило контракт с ООО «Абсолют+» как с единственным поставщиком при ЧС — без торгов.

Но уже на следующий день режим отменили. Подрядчик к работам не приступал больше месяца. Котельная могла работать на одной трубе, перераспределяя нагрузку. Прокуратура доказала, что режим ввели только для получения средств и заключения контракта без торгов.

Арбитражный суд признал контракт незаконным. Подрядчик обязан вернуть в бюджет 3,8 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что предприниматель украл 456 кубометров песка в Красноярском крае.