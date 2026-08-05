Исследование: тупорылые акулы поддерживают контакты с сородичами

Исследователи установили, что тупорылые акулы, которых традиционно относили к одиночным хищникам, осознанно поддерживают контакт с сородичами. Выводы сделаны по итогам шестилетнего мониторинга популяции в морском заповеднике у побережья Фиджи. Результаты работы опубликованы в научном издании Ecology and Evolution.
В рамках проекта велось наблюдение за взрослыми особями акул-быков (Carcharhinus leucas), регулярно скапливающимися на данной территории. Данные многолетних полевых исследований сопоставлялись с результатами генетического анализа.
В исследуемой группе большинство акул не состояли в близком родстве. Тем не менее, вероятность нахождения особи рядом с родственником и взаимодействия с ним несколько выше, чем с неродственной акулой.
Для описания данного феномена ученые предложили термин kinfluence. Термин образован от английских слов kin («родственник») и influence («влияние») и характеризует воздействие родственных уз на социальную организацию животных.
Крупных акул часто считают одиночками, но наши предыдущие исследования показали, что акулы-быки активно выбирают партнеров для общения. Тогда мы выяснили, что на этот выбор влияют пол, возраст и размер особи. Теперь стало понятно, что свою роль играют и родственные связи. Хотя этот эффект выражен слабее, чем другие факторы, само его существование оказалось удивительным.
Оценка социальных связей проводилась на основе двух поведенческих моделей. В одном случае фиксировались эпизоды, когда дистанция между акулами не превышала длины их тела. В другом — анализировались активные контакты: плавание параллельным курсом, следование одной особи за другой, присоединение к группе и синхронное движение.
Родство оказывало влияние на оба типа поведения, наиболее выраженное у самцов.
Согласно предположению исследователей, способность распознавать родственников формируется на ранних этапах жизни. Молодые акулы проводят первые годы в реках в окружении братьев, сестер и иных родственников. Предполагается, что во взрослом возрасте они сохраняют способность к их узнаванию.
Авторы допускают, что фактическое влияние родства на социальное поведение акул может быть более значительным, чем зафиксированные показатели. Изучение этих связей затруднено из-за высокой смертности молодняка в прибрежных водах и реках вследствие незаконного промысла, что сокращает число доживающих до зрелости родственных особей.
«Эти результаты особенно интересны, потому что акул до сих пор воспринимают как опасных и одиноких животных. Мы видим, что их социальная жизнь гораздо сложнее: родственные связи, пол, возраст и размер вместе формируют динамичную социальную сеть», — отметил соавтор исследования Эндрю Гриффитс (Dr. Andrew Griffiths).