Исследование: тупорылые акулы поддерживают контакты с сородичами

Крупных акул часто считают одиночками, но наши предыдущие исследования показали, что акулы-быки активно выбирают партнеров для общения. Тогда мы выяснили, что на этот выбор влияют пол, возраст и размер особи. Теперь стало понятно, что свою роль играют и родственные связи. Хотя этот эффект выражен слабее, чем другие факторы, само его существование оказалось удивительным.