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Исследование: тупорылые акулы поддерживают контакты с сородичами

Тупорылые акулы, которых считали одиночными хищниками, оказались социальными животными.

Исследователи установили, что тупорылые акулы, которых традиционно относили к одиночным хищникам, осознанно поддерживают контакт с сородичами. Выводы сделаны по итогам шестилетнего мониторинга популяции в морском заповеднике у побережья Фиджи. Результаты работы опубликованы в научном издании Ecology and Evolution.

В рамках проекта велось наблюдение за взрослыми особями акул-быков (Carcharhinus leucas), регулярно скапливающимися на данной территории. Данные многолетних полевых исследований сопоставлялись с результатами генетического анализа.

В исследуемой группе большинство акул не состояли в близком родстве. Тем не менее, вероятность нахождения особи рядом с родственником и взаимодействия с ним несколько выше, чем с неродственной акулой.

Для описания данного феномена ученые предложили термин kinfluence. Термин образован от английских слов kin («родственник») и influence («влияние») и характеризует воздействие родственных уз на социальную организацию животных.

Крупных акул часто считают одиночками, но наши предыдущие исследования показали, что акулы-быки активно выбирают партнеров для общения. Тогда мы выяснили, что на этот выбор влияют пол, возраст и размер особи. Теперь стало понятно, что свою роль играют и родственные связи. Хотя этот эффект выражен слабее, чем другие факторы, само его существование оказалось удивительным.

Наташа Марози (Natasha D. Marosi)
Ведущий автор работы

Оценка социальных связей проводилась на основе двух поведенческих моделей. В одном случае фиксировались эпизоды, когда дистанция между акулами не превышала длины их тела. В другом — анализировались активные контакты: плавание параллельным курсом, следование одной особи за другой, присоединение к группе и синхронное движение.

Родство оказывало влияние на оба типа поведения, наиболее выраженное у самцов.

Согласно предположению исследователей, способность распознавать родственников формируется на ранних этапах жизни. Молодые акулы проводят первые годы в реках в окружении братьев, сестер и иных родственников. Предполагается, что во взрослом возрасте они сохраняют способность к их узнаванию.

Авторы допускают, что фактическое влияние родства на социальное поведение акул может быть более значительным, чем зафиксированные показатели. Изучение этих связей затруднено из-за высокой смертности молодняка в прибрежных водах и реках вследствие незаконного промысла, что сокращает число доживающих до зрелости родственных особей.

«Эти результаты особенно интересны, потому что акул до сих пор воспринимают как опасных и одиноких животных. Мы видим, что их социальная жизнь гораздо сложнее: родственные связи, пол, возраст и размер вместе формируют динамичную социальную сеть», — отметил соавтор исследования Эндрю Гриффитс (Dr. Andrew Griffiths).