В Воронежской области аннулировали декларации на 602 тысячи тонн зерна

Ведомство приводит два примера отзыва деклараций. В первом случае 17 июля аннулированы документы на 108 т сои, поскольку исследования продукции провели в неаккредитованной лаборатории. По такой же причине 16 июля была отозвана декларация на 70 т кукурузы у другого предпринимателя.